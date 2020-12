Amerikansk skidronning vinder første gang efter comeback

For første gang i næsten et år kunne den amerikanske skisportsstjerne Mikaela Shiffrin mandag fejre en sejr i et World Cup-løb.

Mandag strøg hun således til tops og vandt storslalomkonkurrencen i franske Courchevel.

Shiffrin vandt foran italieneren Federica Brignone og Tessa Worley fra Frankrig.

Det var Shiffrins 67. World Cup-sejr i karrieren, men man skal helt tilbage til januar for at finde nummer 66.

I starten af i år holdt hun en pause efter faderens død, siden ramte coronapandemien, og på det seneste har hun så været plaget af en skade.

Således missede hun den første afdeling af den nye World Cup-sæson, der begyndte i oktober i østrigske Sölden. Siden fik hun comeback med en andenplads i slalom i finske Levi i november.

Kvindernes World Cup fortsætter i franske Val-d'Isere i den kommende weekend.

Shiffrin har vundet den samlede World Cup tre gange i karrieren.

- Har altid smerter

Snød med vaskeklude i underbukserne

Svinet til efter bikini-billeder