Av! Ski-dronning viser blå røv

Ski-stjernen var tirsdag ude for et voldsomt styrt. Nu viser hun skaden frem

Den amerikanske skiløber Lindsey Vonn kom tirsdag ud for et voldsomt styrt ved VM i Sverige.

Nu har ski-dronningen lagt et billede op af de skavanker, hun har fået sig i forbindelse med styrtet. Her kan man se, at det særligt er gået ud over hendes bagdel.

- Følgerne af styrtet. Jeg er spændt på, hvilken farve det har i morgen!, skriver Lindsey Vonn på sin Instagram-profil.

Vonn modtog behandling i flere minutter efter styrtet, men skaderne var ikke værre, end at hun stille og roligt kunne glide ned ad pisten efterfølgende.

Hun regner med at være med, når styrtløbskonkurrencen løber af stablen søndag ved VM i Åre.

Men det bliver muligvis ikke i fuldt vigør.

- Jeg kommer helt sikkert til start søndag, men jeg ved ikke, om jeg kommer til at køre stærkt, siger Lindsey Vonn.

Ski-dronningen Lindsay Vonn i et voldsomt styrt.

Kostede medaljer

Det voldsomme styrt skete i forbindelse med Super-G konkurrencen og blev dyrt i Lindsey Vonns kamp for endnu en VM-hæder.

Guldet gik i stedet til Vonns landsmand Mikaela Shiffrin, foran italienske Sofia Goggia og Corine Suter fra Schweiz, der løb med henholdsvis sølvet og bronzen.

Lindsey Vonn har tidligere vundet syv medaljer ved verdensmesterskaberne, heraf to af guld.

