Avis siger undskyld til skandale-legende

Den norske avis Trønder-Avisa beklager på avisens hjemmeside, at man stillede et bestemt spørgsmål til langrendslegenden Petter Northug, der fredag holdt pressemøde, efter han han for en uge siden blev stoppet af politiet med 170 km/t og kokain i blodet.

Journalisten Emil Ringstad spurgte direkte Northug, hvorvidt han havde selvmordstanker.

Northugs korte svar lød 'Nej'.

- Det var uden for skiven. Jeg beklager og lægger mig fladt ned, lyder det fra journalisten selv, der ikke mener, at spørgsmålet var passende.

Også Ringstads øverste chef beklager.

- Det var et arbejdsuheld som både journalisten og ledelsen på redaktionen beklager på det dybeste. At stille spørgsmål om selvmord i en sådan sammenhæng burde ikke ske, og jeg er glad for, at journalisten hurtigt efter pressemødet gik offentligt ud på sociale medier og beklagede, hvad der skete, siger chefredaktør på Trøder-Avisa John Arne Moen.

Foto: Ritzau Scanpix/Ned Alley

Alvorligt problem

Petter Northug havde indkaldt til pressemødet fredag for at fortælle om sine problemer med stoffer, efter han stoppede karrieren i 2018.

- Jeg har et alvorligt stofmisbrugsproblem, der inkluderer alkohol og stoffer. Jeg har ikke taget det alvorligt og skjult det for dem omkring mig.

- Jeg har manglet strukturen i den hverdag, jeg havde som en aktiv person, sagde Northug på pressemødet.

Gennem sin ellers glorværdige langrendskarriere vandt Northug to olympiske guldmedaljer og 13 VM-guldmedaljer.

