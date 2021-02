Batalje med Neymar koster hende kassen

Torsdag snuppede skisportsstjernen Lara Gut-Behrami sin anden guldmedalje ved det igangværende VM.

I sidste uge vandt hun også i super-G, og det lader nærmest til, at schweizeren laver alt, hun rører, om til guld.

Bare ikke på de sociale medier.

Der er 29-årige Gut-Behrami i modsætning til nærmest alle andre sportsudøvere ikke at finde. Og det skyldes noget overraskende en batalje mellem fodboldstjernen Neymar og den tidligere schweiziske landsholdsspiller Valon Behrami, der, som navnet antyder, er gift med Lara.

Under VM i 2018 mødtes Brasilien og Schweiz i gruppespillet. En kamp, hvor Valon Behrami i flere tilfælde gik mere end almindeligt hårdt til Neymar.

Det gik hårdt for sig i duellerne mellem Neymar og Valon Behrami. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Medichini/Ritzau Scanpix

Schweiz klarede 1-1, og derfor var adskillige brasilianske fans efterfølgende på nakken af Valon Behrami - men også hustruen.

- Både han og jeg har fået tusindvis af beskeder fra brasilianere. Jeg er overrasket. På et tidspunkt fik jeg nok af sociale medier, har hun tidligere sagt til den schweiziske avis Blick.

Lara Gut-Behrami går glip af mange penge, mener ekspert. Foto: FABRICE COFFRINI/Ritzau Scanpix

Samme avis har talt med en sponsorekspert, der vurderer, at Lara Gut-Behrami går glip af millioner kroner, fordi hun holder sig væk.

– Hvis Lara Gut-Behrami vil klare sig uden sociale medier, vil hendes brand tabe på det. Det er absolut ikke uvæsentligt, fordi idrætsudøvere også er forretningsmennesker, som sørger for deres egen finansiering, siger Lars Stegelmann.

Ifølge avisen skulle en af hendes sponsorer have sagt, at hun har givet udtryk for, at hun hellere vil koncentrere sig om præstationerne i sneen.

Til sammenligning har konkurrenten Mikaela Shiffrin, som Gut-Behrami slog torsdag, en million følgere på Instagram. Amerikaneren har dog også langt flere guldmedaljer ved både OL og VM end schweizeren.

