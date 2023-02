Bekræfter grotesk rygte: Fans går med bleer

Vi kender det alle sammen. Man er ude til et eller andet fedt, en koncert eller en enkeltstart i Tour de France i København, og man har fået en virkelig god plads, som man ikke har i sinde af give til andre.

For noget som helst i verden!

Så hvad pokker gør man, når man efter nogle timer skal forrette sin nødtørft?

Umiddelbart kunne en løsning være, at man forsøgte at indtage så lidt mad og drikke som muligt, og at man så ellers bare holdt ud.

Men den går ikke i tyske Oberhof, hvor vi forestiller os, at øl og pølser findes til overmål ved VM i skiskydning.

Da geografien ikke tillader mobile toiletter, er det åbenbart kommet på mode at tage bleer i brug.

Uschi Disl, den tyske skiskyttestjerne, der arbejder som ekspert for Radiosport efter en karriere, der blandt andet kastede ni VM-medaljer af sig, sagde onsdag, at hun havde hørt historierne om fans med ekstra store numser.

- Skal vi virkelig tale om det, svarede hun grinende, da en journalist fra Aftonbladet spurgte ind til det.

Uschi Disl med sin datter Hanna på den røde løber i Wiesbaden sidste sommer. Foto: Sven Simon/AP/Ritzau Scanpix

- Hør her: Da jeg var aktiv, havde jeg en fanklub, og de stod derude ved løjperne dag ud og dag ind. Så begyndte historien at løbe, at dem, der sad forrest, aldrig mistede deres pladser... tricket var, at de havde bleer med, siger hun og tilføjer, at det er årsagen til, at hun ikke bryder sig om at snakke om det.

Vi forstår.

Det skulle i Oberhof primært være omkring Birxsteig, en voldsom stigning, skiløberne skal over, at der skulle lugte mere af prut end af pølser.

Hvordan det så foregår i praksis, mangler vi endnu at få bekræftet. Altså om bleerne medbringes og så tages på, når klimaks nærmer sig, eller om de tages på fra morgenstunden. Uanset hvad håber vi bare, at de tager ekstra poser med.

