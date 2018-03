Benet svulmede op: Svenske stjerne ramt af blodprop

Normalt går det rigtig stærkt, når Emil Jönsson stryger mod målet.

Den svenske sprint-stjerne havde dog for et par dage siden nær tabt pusten, da han havde givet et nap med som medhjælper ved den sidste alpine afdeling af World Cup'en i Åre.

Her kom han nemlig hjem med en blodprop i benet.

- Jeg var oppe i Åre og hjælpe til med arrangementet ved den alpine World Cup-afslutning. Og jeg gik rundt i helt stive skistøvler i 12-14 timer.

- Jeg følte, at jeg blev meget træt i læggene. Og da jeg bagefter satte mig ned i liften, mærkede jeg, at 'hold da op, hvor er jeg øm i knæet. Det brænder jo!', siger Emil Jönsson til den svenske avis Expressen.

Han troede i første omgang, at der var tale om en overanstrengelse og tænkte ikke videre over det, men efter at han var kommet hjem, begyndte benet at svulme op og gøre rigtig ondt.

Om morgenen var det blevet værre, og så måtte han på sygehuset, hvor de fandt en yderligt placeret blodprop.

- Jeg har jo slidt rigtigt mange muskeler i min karriere, men det her var nyt.

– Men det lyder værre, end det er. Der er ingen fare ved det, siger Emil Jönsson, der derfor også var at finde på fredagens startliste til sæsonens sidste sprint, der blev kørt i svenske Falun.

- Ja, det er jeg tryg ved. Det er lidt ømt. Men lægerne har lovet, at der ikke er nogen fare, siger Jönsson, der har fået en salve, han skal behandle med, samtidig med at han skal holde blodcirkulationen i gang.

Det hjalp dog ikke svenskeren, der måtte nøjes med en placering som nummer 26.

