Beskidt fejde: Hun lyver

Omfattende dopingsager har de seneste år gjort, at der ikke er så meget pænt at sige om langrendssporten i Rusland - til gengæld er den spektakulær.

Det er en igangværende konflikt mellem sportens præsident og en tv-personlighed et godt eksempel på.

De to er den store historie i russiske medier for tiden, hvor daglige beskyldninger flyver fra den ene til den anden.

Lad os starte med at se på de involverede.

På den ene side af konflikten er langrendspræsident Elena Välbe. Fra 1989-1997 var hun sportens dronning med 14 VM-guld og 3 OL-guld, hvilket har givet hende heltestatus i hjemlandet.

Næsten samme status har konfliktens anden part, tv-værten Dmitry Guberniev. Han har vundet folkelig opbakning som vært ved melodi grandprix og som skiskydningskommentator - og han er ikke fan af Välbes ledelse.

Det hele bunder i skuffende resultater ved det netop overståede VM i Oberstdorf.

Her sørgede World Cup-vinder Alexander Bolshunov for nationens eneste guldmedalje (under neutralt flag) i en stor norsk medaljefest.

Det fik Välbe til at anklage nordmændene for doping, mens hun forbød sine egne atleter at have mobiltelefoner, da de ifølge hende havde for travlt med at være på sociale medier.

Guberniev mente tværtimod, at Välbe i stedet burde kigge indad for at identificere problemerne - og siden har svinerne fløjet frem og tilbage.

Dmitry Guberniev har sit speciale inden for skiskydningen - men han har også en mening om langrend.



Välbe har forklaret, at det bunder i, at hun for mange år siden i et tv-program blev spurgt, om hun ville skabe et program med Guberniev. Men det afslog hun kontant. Derfor har han et horn i siden på hende og behandler langrendsløberne skidt.

Men det er løgn, hævder Guberniev ifølge avisen RIA Novosti:

- Venner, Elena Välbe lyver. Det gør hun altid, når mit navn bliver nævnt.

- Fru Løgner, hvornår har jeg nogensinde fornærmet dig? Fornærmelser det er noget, du benytter dig af, skriver han på sin Telegram-profil.

Guberniev selv har nu heller ikke selv for vane at lægge fingre imellem i kritikken af sportens udøvere, når det går skidt. Det er jo godt tv. Og det er den slags, der er ødelæggende, siger Elena Välbe, der også benytter sig af venskabet til præsident Vladimir Putin i ordkrigen.

- Guberniev er en sladderkælling!

- Hvis han er så optaget af sport, bør han læse op på referatet i det sidste møde i det statslige sportsråd. Der sagde præsidenten, at sport ikke skal blive til underholdning.

- Hvis Dmitry påstår, at Vladimir Putins ord er usande, så vil jeg gerne være tilstede og høre, når han siger det, siger Välbe.

For de russiske udøvere sluttede sæsonen med de nationale mesterskaber i påsken - men det lader til, at krigen mellem Välbe og Guberniev fortsætter.

- Vi dør hvis intet ændres

I koma efter skræk-styrt: De følger ham tæt