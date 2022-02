Billede går verden rundt

En russer og en ukrainer i et varmt kram er blevet foreviget under OL i Beijing, og det vækker opsigt

Temperaturen på grænsen mellem Rusland og Ukraine er på flere måder på nulpunktet i øjeblikket.

Men længere øst på synes forholdet mellem de to nabolande varmere.

Ved OL i Beijing var der kram mellem ukrainske Oleksandr Abramenko og russiske Ilya Burov, da de stod overfor hinanden efter finalen i mændenes freestyle aerials.

Mens den forsvarende mester, Abramenko, tog sølv, vandt Burov bronze. De kunne ikke røre kinesiske Qi Guangpu, der var suveræn. Men de kunne røre hinanden.

Og det gjorde de.

Burov omfavnede sin rival, mens de afventede resultaterne fra dommerne. Og de var også på bjørnekrammer i forbindelse med medaljeceremonien.

Burov og Abramenko sammen med Zongyang Jia fra Kina under legene i Pyeongchang for fire år siden. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

På medaljeskamlen holdt både Qi og Abramenko deres respektive landes flag op, mens Burov pegede på den russiske olympiske komités logo, som han havde siddende på armen.

På grund af WADA’s beslutning, må russiske udøvere ikke stille op ved internationale konkurrencer under russisk flag. Og den russiske nationalmelodi må heller ikke blive afspillet.

Tidligere under OL fremviste den ukrainske skeleton-løber Vladyslav Heraskevych et lille skilt, hvor der stod ’No War in Ukraine’, til kameraerne. Dagen efter fulgte den ukrainske olympiske komité op med en opfordring til fred.

30-årige Burov og 33-årige Abramenko kender hinanden indgående og har i årevis konkurreret på den internationale scene. For fire år siden i Pyeongchang vandt Abramenko guld, mens Burov tog bronze. Også dengang viste de hinanden og omverdenen, at der var tale om gensidig respekt og venskab i form af et lignende kram på medaljepodiet.

