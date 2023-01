Blodet flød: Russere angriber hinanden

To af verdens største langrendsstjerner er røget så meget i totterne på hinanden, at alle taler om det

To af verdens bedste langrendsløbere er blevet godt tossede på hinanden. I en sådan grad, at chefen over dem alle har måttet banke i bordet.

Aleksandr Bolshunov og Sergei Ustjugov konkurrerede side om side i et russisk løb, og så væltede de.

Det gik ned ad bakke, hvorfor der var godt med fart på, og Boshunov slog sig ret meget, så han efterfølgende blev fotograferet med blodet løbende fra næsen.

De to har længe været kendt for ikke at være bedste venner, og snart føg mindre pæne ord mellem de to. Ansigt til ansigt og i medierne - både de traditionelle og de sociale.

Men nu gider præsidenten for det nationale langrendsforbund, Yelena Välbe, ikke mere.

- For at være helt ærlig, så var det to får, der duellerede i sporet, og de bestemte sig for at gå hinanden på nerverne. Jeg håber, de får ordnet den konflikt. Til at begynde med var der tale om humor, men det er vokset til misfornøjelse mellem de to, siger legenden med tonsvis af OL- og VM-medaljer på samvittigheden til det russiske medie Championat.

Yelena Välbe magter ikke intern uro blandt de russiske langrendsløbere. Foto: Grigoriy Sputnik/Ritzau Scanpix

Norske Dagbladet har bedt et par af Norges bedste langrendsløbere forholde sig til rivaliseringen, og Johannes Høsflot Klæbo siger:

- Jeg er bare glad for, jeg ikke var i midten, da det skete, siger stjernen, mens Emil Iversen tilføjer:

- Det er perfekt, hvis de slås med hinanden. Jeg ved ikke, hvad der er sket mellem dem, men Bolshunov er ufin at konkurrere med, så det er ikke nyt for mig, at han havner i sådan noget, siger han og tilføjer, at de to russere er typiske alfahanner.