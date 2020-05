Corona ændrede alt for verdens bedste

Verdens bedste kvindelige skiskytte havde egentlig besluttet sig for at stoppe karrieren, men nu har coronapandemien vendt op og ned på alting

Det var egentlig godt nyt for rivalerne. Dorothea Wierer var kommet til konklusionen, at hendes karriere skulle indstilles.

Hun havde vundet to guld- og to sølvmedaljer ved VM på hjemmebanen i Anterselva i februar, så der var bogstavelig talt tale om at stoppe på toppen.

Her kort før 1. juni er situationen en helt anden for den 30-årige italienske skiskyttedronning.

- I april tænkte jeg meget – og slappede meget af. Jeg bestemte mig for at prøve igen, og så må jeg selvsagt lytte til min krop og motivationen. Men lige nu er motivationen virkelig god, siger hun til norske NRK.

Hun medgiver, at en af årsagerne til, at hun var klar til at forlade sin ellers elskede sport var de mange kræfter, hun har lagt i eksempelvis sponsorpleje, interviews samt øvrige aktiviteter, der ikke har været af rent sportslig karakter.

- I foråret har jeg altid været træt efter sæsonen. Hele april sidste år gik ud på, at jeg altid var mellem to aftaler, jeg spiste ikke ordentligt. Det foregik altid i bilen, fortæller hun.

- Vi har mange aftaler, forbundet har aftaler, jeg har sponsorer, stiller op til interviews og fotoshoots. Det bliver til ret meget, og derudover skal der trænes meget. Man bliver næsten som en maskine, og der er aldrig tid til at slappe af, fortæller hun.

Foråret har budt med gode oplevelser for Dorothea Wierer, som hun nok ikke normalt ville have tid til:

...og sådan her er de fleste vant til at se hende...

Coronapandemien, der især har ramt Italien hårdt, har dog vendt op og ned på alting i Dorothea Wierers liv. Nu har hun fået pulsen ned.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at foråret skulle udarte sig således. I maj havde jeg det virkelig godt. Og jeg har fået meget tid til at tænke mig om.

Hun vil ikke afvise, at slutdatoen i stedet ligger i forbindelse med vinter-OL i Beijing i 2022.

- Man ved aldrig. Det er et meget specielt år, men ja, jeg tror, det sidste mål bliver OL, siger hun og medgiver, at coronakrisen har lært hende meget.

- Jeg vil følge mit træningsprogram, men jeg vil lytte mere til kroppen og gøre mere af det, jeg selv vil, siger hun.

Dorothea Wierer har hentet medaljer ved fem af de seneste seks verdensmesterskaber, ligesom hun vandt OL-bronze i mix stafet - i både Sochi og Pyeongchang

Hun blev den samlede vinder af World Cup’en i både 2018/19 og 2019/20.

