Danmarks bedste skiløber indstiller karrieren

Den alpine skiløber Christoffer Faarup havde ambitioner om at blive blandt de allerbedste i verden, men nu har han besluttet at indstille karrieren i en alder af 26 år.

Det fortæller han til TV2 Sport.

- Jeg er ikke motiveret nok til at lægge det arbejde, der skal til for at kunne nå toppen, som er målet. Og når jeg ikke føler, jeg kan nå det, synes jeg ikke, jeg har noget at lave i sporten længere.

- Så vil jeg hellere lave noget, jeg er motiveret for, siger Christoffer Faarup til TV2 Sport.

Faarup, der konkurrerede i styrtløb og Super-G, fik World Cup-debut som 18-årig i 2011. Han deltog ved vinter-OL i 2014 og 2018, og tidligere i 2019 deltog han ved VM for femte gang.

Faarup afviser ikke at stille op ved de danske mesterskaber og køre enkelte småløb næste år, men på eliteplan er det 100 procent slut nu.

I stedet går han efter at blive pilot, fortæller han.

