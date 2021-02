Dansk skiløber ryger ud af den kombinerede VM-konkurrence

Den danske skiløber Marcus Vorre er færdig i den kombinerede konkurrence ved alpin-VM i Cortina d'Ampezzo i Italien.

Den 22-årige dansker var blandt de sidst startende, da konkurrencen mandag formiddag blev indledt med et gennemløb i Super G.

På den nederste del af pisten missede Vorre en port, hvilket betød, at han var blandt fem deltagere, der blev noteret for en DNF (Did Not Finish) på tavlen i målområdet.

Dermed er Marcus Vorre helt ude af den kombinerede konkurrence, der fortsætter mandag eftermiddag, når der skal dystes i slalom på den italienske piste.

Canadieren James Crawford indtager førstepladsen 0,08 sekund foran franske Alexis Pinturault. Slalom-delen går i gang klokken 15.20.