Dansk skiløber udgår i ny østrigsk VM-triumf

Den danske skiløber Marcus Vorre røg tidligt ud af den kombinerede konkurrence ved alpin-VM i Cortina d'Ampezzo i Italien.

Den 22-årige dansker missede en port i konkurrencens super-G-afdeling, hvilket betød, at han var blandt fem deltagere, der blev noteret for en DNF (Did Not Finish) på tavlen i målområdet.

Dermed var han ude af billedet til slalomafdelingen, der udgjorde anden halvdel i kombinationskonkurrencen.

Mens det altså endte som en skuffelse for løbets eneste dansker, kunne Østrig juble over endnu en guldmedalje ved VM.

Det var nemlig østrigeren Marco Schwarz, der var bedst i en meget tæt duel med den forsvarende verdensmester Alexis Pinturault.

Schwarz var på femtepladsen efter første afdeling, men sikrede sig akkurat den samlede sejr med en god præstation i slalom. I mål var han 0,04 sekunder foran franskmanden.

Schweizeren Loic Meillard snuppede den sidste plads på podiet.

Østrig har foreløbig gjort rent bord i herrernes discipliner ved VM. Tidligere har Vincent Kriechmayr sikret sig guld i både super-G og styrtløb.

Senere på ugen er de sidste tre VM-discipliner på programmet. Det drejer sig om slalom, storslalom og parallelstorslalom.