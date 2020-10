- De angreb mig som ulve

Søndag viste billeder, at den hviderussiske OL-stjerne Darya Domratjevas bror Nikita Domratjeva blev tævet og tilbageholdt af hviderussisk politi, der angiveligt mente, at han havde deltaget i nogle af de demonstrationer, der har hærget landet siden præsidentvalget, hvor Alexander Lukashenko vandt med lidt over 80 procent af stemmerne.

Nu har den forslåede hviderusser talt med norske Dagbladet og forklaret, hvordan han oplevede overfaldet.

Han hævder, at han ikke deltog i demonstrationen, men derimod bare cyklede forbi på vejen hjem til sin mor.

- Jeg blev stoppet af en gruppe mennesker, der løb forbi mig. Det næste øjeblik ser jeg flere soldater med våben. Jeg blev bange og kørte den anden vej, men der kom bare flere soldater.

Før han vidste andet blev han slået i jorden af flere slag. Det hjalp ham ikke, at han råbte, at han havde hviderussisk pas og blot passerede forbi.

- De fortsatte med at angribe mig som en ulveflok. De slæbte mig over i en bus, hvor de angreb mig verbalt. Jeg var chokeret, bange og alvorligt såret.

Artiklen fortsætter under tweetet, hvor man kan se Nikita Domratjevas skader:

Voldsomme billeder: OL-stjernes bror angrebet af politiet

Politifolkene virkede ikke til at tage meget hensyn til Nikita Domratjevas skader. Heller ikke da de ankom til politistationen.

Først da han underskrev et dokument på stationen, om at han deltog, selvom han stadig fastholder, at han ikke deltog, fik han lov til at tage på hospitalet.

Tager ikke afstand fra regimet

I et opslag på Facebook er den olympiske mester i skiskydning ude og støtte sin bror, men i kommentarfeltet bliver hun kritiseret for ikke ikke at tage afstand fra regimet.

'Du må hellere være tavs. Uværdig søster til en værdig bror,' skriver en bruger, mens en anden skriver 'Åh gud, det er din bror!!! Jeg ville rive alt op for min bror...'

Nikita forsvarer dog sin søster, der er gift med den tidligere norske skisportsstjerne Ole Einar Bjørndalen.

- Hun prøver at sige, hvad der er rigtigt, men hun gør det bare stille, fortæller han til Dagbladet.

