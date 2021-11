- De siger jeg er på steroider

Eva Urevcs udseende faldt mange for brystet, da den slovenske langrendsløber trådte ind på World Cup-scenen i 2019.

Ikke så meget på grund resultaterne, men fordi hun havde muskler, som fænomenet Marit Björgen; den norske kvinde, som er verdens mest vindende langrendsløber og havde overarme, som ville gøre det fleste mandlige bodybuildere misundelige.

Den nu 26-årige slovener har kæmpet med skader, men fik bronze til VM i holdkap i vinter og satser på sit store gennembrud i år.

Musklerne vækker stadig opsigt, men så langt fra kun den positive slags.

Hun bliver også beskyldt for snyd.

- De siger, at jeg bruger steroider. Jeg prøver ikke at tage det seriøst, for det går ikke at lade det påvirke en. De ved ikke noget om sport, det er bare nogle mandagstrænere, som kritiserer. Jeg tror bare, at det er mennesker, som ikke har det godt med sig selv, siger hun til norske Dagbladet.

- Jeg er en kvinde med muskler, og der er mange, som ikke bryder sig om det.

Om sine mange pumpede træningsbilleder på Instagram, siger hun, at hun holder af at vise sit liv frem.

- Det er vigtigt at nyde processen, når man vil være dygtig til sport, og jeg vil vise, hvordan man gør det, udtaler hun.

