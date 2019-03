Deler kontroversiel doping-video: Nu er politimand fyret

Det har skabt overskrifter i store dele af Europa det seneste døgn, at den østrigske langrendsløber Max Hauke blev taget på fersk gerning, mens han bloddopede sig på et hotelværelse.

Selve optagelsen blev klaret af en lokal politimand. Ifølge den østrigske avis Krone Zeitung var det samme politimand, der siden sørgede for, at nyhedssiden vol.at fik det i hænde - og derfor kunne bringe det.

Og vedkommende er nu blevet fyret.

Det skrive Kurier fredag.

De lokale myndigheder er nu gået i gang med at færdiggøre en rapport, der beskriver hændelsesforløbet. Og den fyrede betjent risikerer et retsligt efterspil, da han har delt ellers fortroligt materiale.

Mens det selvsagt kan være problematisk at dele en sådan video, ændrer det ikke på, at Max Hauke står med et alvorligt forklaringsproblem.

En lang række personligheder i skisporten har set videoen og har taget skarp afstand fra hans metode og doping. Blandt dem Ida Ingemarsdotter, Sveriges olympiske guldvinder i langrend.

'Jeg gør det rent'

- Det bliver meget konkret. Når man står på startlinjen, så tror man det bedste om dem, der man står der med. Men så ser man en film som denne her...det er meget, meget mærkelige følelser at stå med, siger hun til den svenske avis Expressen.

Fotos: Artur Widak/Ritzau Scanpix og Thomas Starck/EB Biler

Max Hauke, der tidligere har trænet sammen med den dopingdømte og miskrediterede stjerne Johannes Dürr, udtalte sig tøvende - men dog afvisende - om doping ved Vinter-OL i Pyeongchang sidste år.

- Jeg har besluttet mig for, at jeg er ren. Jeg gør det rent, og jeg vil kort og godt gøre mit bedste, konstaterede han ifølge nyhedsbureauet APA dengang.

Så langt, så godt. Om manden dengang var en snydepels og en verdensklasse-løgner - eller om han bare ændrede tilgang til emnet siden, er redaktionen uvist.

Faktum er dog, at han så sent som for en måned siden forholdt sig irriteret til emnet doping, hvilket Tiroler Tageszeitung gengav:

- Jeg må sige, at emnet er irriterende, og det bliver ved med at vende tilbage. I alle store mesterskaber kommer den form for støj, og det koster energi, kom det alt andet end muntert.

Hauke er en af fem skiløbere, der er taget i dopingmisbrug under en razzia af de lokale myndigheder ved VM i Seefeld. Hans og landsmanden Dominik Baldaufs anholdelser og hurtige indrømmelser onsdag fik omgående landstræner og koordinator Trond Nystad til at sige op.

- Man føler sig fuldstændig snydt og bedraget. For mig er der ikke noget værre at opleve i sporten, siger han til nyhedsbureauet dpa.

Trond Nystad står i spidsen for landsholdet til og med søndag.

- Max Hauke og jeg bor i samme by. Vi har haft mange gode samtaler om træning, og jeg har aldrig haft nogen grund til at tro, at han har snydt med noget. I dag kom beskeden om at han har snydt. Det er helt forfærdeligt, sagde Nystad til norske TV2 onsdag.

26-årige Max Hauke er, hvad man nok kan kalde en habil langrendsløber - sådan set i selskab med eliten. Han deltog ved OL i Pyeongchang sidste år med en 13. plads i 10 kilometer-stafetten som bedste resultat.

