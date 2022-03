Derfor stopper hun: Nu vil hun være mor

Hun slutter på toppen.

Therese Johaug rundede lørdag sin karriere af med en helt suveræn sejr på den prestigefyldte 30 km i Holmenkollen - faktisk på dagen 15 år efter, at hun samme sted på samme distance blev verdensmester første gang.

Beslutningen var meddelt dagen inden på pressemødet forud for konkurrencen. Men det var grunden ikke. Den kom lørdag.

- Et eller to VM-guld mere gør mig ikke mere lykkelig, når jeg har oplevet alt, hvad en langrendsløber bare kan drømme om. Men hvis jeg sidder her om ti år og kun havde prioriteret mig selv og mine ski, men ikke at have fået familie, ville jeg aldrig kunne leve med mig selv resten af livet.

- Det er det vigtigste. Jeg har lyst til at blive mor på et tidspunkt, sagde den 33-årige langrends-dronning på pressemødet efter sejren.

Nu har hun altså tid til at være mere sammen med sin forlovede, den tidligere roer Nils Jakob Hoff, og fylde livet med andet og mere end langrend.

Artiklen fortsætter under billedet..

Therese Johaug vandt lørdag i suveræn stil karrierens sidste løb. Foto: Lise Åserud/NTB/AFP/Ritzau Scanpix

Den seneste uge har de på grund af Hoffs coronasygdom kun talt sammen gennem et vindue i deres hus - Johaug boede i gæstehuset - og gennem de samtaler opstod beslutningen hurtigt. Til kærestens store overraskelse.

- Jeg føler, at livet er mere end langrend, og så ved jeg, at jeg har god tid til at stifte familie, hvis jeg stopper nu.

- Han har været meget støttende og sagt, at jeg må gøre det, der er bedst for mig, men han blev meget chokeret fra den ene dag, hvor jeg var i tvivl til den næste, hvor jeg havde bestemt mig.

- Det var et meget turbulent døgn med følelser og valg. Jeg følte, at jeg måtte tage valget, og jeg ved inderst inde, at det var det rette, siger Johaug, der også vil bruge mere tid på sit tøjmærke.

Johaug rundede karrieren af med at tage tre OL-guldmedaljer ved legene i Beijing, der kan lægges til den guldmedalje, hun vandt ved OL i 2010 på stafetten. Desuden vandt hun i 2014 vandt også en sølv- og en bronzemedalje ved OL.

Hun var ikke til start i 2018 i Sochi, da hun afsonede en 18 måneders karantæne for brug af et forbudt middel.

Therese Johaug har udover OL-sejrene også tegnet sig for 14 verdensmesterskaber og 80 World Cup-sejre samt tre samlede triumfer i World Cup'en.