Derfor tog de stjernens VM-guld

Forestil dig, at du har på to timer har kæmpet dig gennem 50 kilometer på landrend.

Forestil dig glæden, når du efter den præstation er først på mål til verdensmesterskabet - og i målområdet bliver iført verdensmestertrøjen.

Forestil så dig skuffelsen, når du 40 minutter efter får beskeden om, at du er diskvalificeret.

Lige præcis sådan har den norske landrendsstjerne Johannes Høsflot Klæbo det. Han var først i mål på den lange distance ved verdensmesterskabet i den sydtyske by Oberstdorf. Men efter flere besøg hos juryen endte han med at få beskeden om, at han var diskvalificeret.

Russeren Alexander Bolsjuno kom først ind i opløbet lige foran Johannes Høsflot Klæbo, og i sidste sving var der kontakt mellem de to, og russeren knækkede sin stav og var chanceløs i spurten.

I opløbet var russeren Alexander Bolshunov chanceløs uden sin ene stav. Klæbo var først i mål, og Emil Iversen,der ellers var slået, gik også forbi russeren. Foto: Kai Pfaffenbach /Ritzau Scanpix

Emil Iversen gik forbi - og den slagne russer - og får nu guld.

- Alt er mørkt nu. Det er den hårdeste dag i hele min karriere. Men jeg kommer tilbage - det kommer bare til at tage noget tid, skriver Johannes Høsflot Klæbo i et opslag på Instagram.

- Jeg skal være forsigtig med, hvad siger, men jeg er meget skuffet over, hvordan FIS (det internationale skiforbund, red.) håndterede situationen og deres endelige afgørelse, siger han.

Russeren nægtede at tage sig sølvmedalje om halsen.

- Vinderen i dag skulle have været mig eller Johannes. Bestemt ikke Iversen. Det giver ikke mig en tilfredsstillelse, at Klæbo blev diskvalificeret. Det giver ingen mening, sagde Bolsjunov på russiske Matsj TV.

Alexander Bolshunov efter, at han mistede muligheden for at vinde VM-guld. Foto: Kai Pfaffenbach

Pierre Mignerey, løbschef hos FIS:

- Situationen opstår, fordi Klæbo prøver at passere et sted, hvor der ikke er plads.

Norge vil anke afgørelse. Det skal ske inden tirsdag kl. 16.00.

Klæbo tager hjem fra Oberstdorf med tre guldmedaljer - på sprint, holdsprint og stafet. Han har seks VM-guld og tre OL-guld i samlingen.

