Det er slut: OL-legende siger stop

Den svenske langrendsstjerne Charlotte Kalla stopper karrieren.

Det annoncerer hun tirsdag aften på Instagram ifølge nyhedsbureauerne TT og NTB.

Charlotte Kalla er tredobbelt olympisk guldvinder og har ligeledes tre guldmedaljer fra VM.

Både ved vinter-OL i 2010, 2014 og 2018 tog hun en guldmedalje til Sverige. Derudover er det også blevet til seks OL-sølvmedaljer og en sejr i den prestigefyldte langrendskonkurrence Tour de Ski i 2008.

- Det har ikke været en nem beslutning, men til sidst vejede nysgerrigheden på livet uden for elitesport tungere, end det end fortsat satsning ville indebære, skriver 34-årige Kalla på Instagram.

Ikke siden VM i 2019 har Kalla vundet en medalje, og også i langrends World Cup er det gået ned ad bakke de senere år. Fra at have været i top-10 i den samlede stilling fra 2010 til 2019 blev hun blot nummer 14 og 53 i 2020 og 2021.

Foto: Christopher Levy/Ritzau Scanpix

Ved de olympiske lege i februar i Beijing var hendes bedste placering en 19.-plads, og hun blev fravalgt på det svenske stafethold.

Charlotte Kalla deltager ved de svenske mesterskaber fra onsdag, der bliver hendes sidste konkurrencer. Mesterskaberne foregår i provinsen Norrbotten, hvor hun er fra.

- Her tog jeg mine første stavtag som syvårig, og det føles fint at afslutte karrieren her.

Tidligere i marts annoncerede norske Therese Johaug også, at hun stopper sin langrendskarriere efter indeværende sæson. Hun har fire OL-guldmedaljer på cv'et heriblandt tre fra årets vinter-OL i Beijing.