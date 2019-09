Eftersøgt med droner: OL-helt fundet omkommet

Hun vandt OL-bronze i slalom ved OL i 1992 i Albertville og har fire sejre og 20 pladser på podiet i World Cup'en.

Nu er den 56-årige spanske skiløber Blanca Fernández Ochoa igen havnet i alverdens medier.

De seneste 11 dage har hun nemlig været eftersøgt efter på mystisk vis at være forsvundet, og de spanske myndigheder har indsat droner i bestræbelserne.

De gav i første omgang ikke bonus, men onsdag fandt en frivillig hundefører ​​hendes livløse krop på bjerget La Peñota, nær byen Cercedilla i Sierra de Guadarrama,

Ochoa blev sidst set i et supermarked for 11 dage siden. Hun fortalte, at hun ville på en fem dage lang vandretur, og da hun ikke vendte tilbage, så henvende de pårørende sig til myndighederne.

Søndag kom den første indikation på hendes opholdssted, da hendes bil blev fundet nær Cercedilla i nærheden af nogle vandrestier.

Hendes lig vil nu blive overført til Forensic Anatomical Institute i Madrid, hvor hun vil blive obduceret for at bestemme årsagen til hendes død.

Tidligere onsdag blev 49-årige norsk OL-legende fundet død, som du kan læse LIGE HER

Fotos: David Fernandez/Ritzau Scanpix

Ochoa i aktion ved OL 1988. Foto: DIETER ENDLICHER/Ritzau Scanpix

Se også: Ægte kærlighed: Fodbold-stjernen søger kvindelig fan

Se også: Fodboldstjerne i fælden: Mistænkt for børneporno

Da Ochoa kendte bjergområdet særdeles godt, så formoder familien, at der må være sket en ulykke.

Historien har været helt i top i spanske medier de seneste dage, og alt håb er endnu ikke ude.

- Vi håber stadig, at hun kan være i live, men at hun bare ikke er i stand til at give lyd fra sig. Vi leder efter steder, hvor hun måske er snublet og ligger skjult, siger udrykningsleder Jaime Gaiteiro til RTV.

Ochoas medalje i 1992 var Spaniens blot anden medalje ved de alpine konkurrencer til vinter-OL. Den første kom i 1972 ved hendes bror Francisco, der vandt slalom-guld i Sapporo. Til dato har ingen andre spaniere end de to søskende vundet medaljer.

Blanca Fernández Ochoa var også med til OL i 1980, 1984 og 1988, men her var en femteplads bedste resultat, ligesom hun var med til seks verdensmesterskaber med en fjerdeplads i 1989 som det bedste.

I Spanien har hun flere gange vundet priser for årets kvindelige sportsudøver. Det skete både i 1983 og 1988, mens hun i 1994 fik den spanske udgave af ridderkorset.

Far blev myrdet: Kellers dramatiske fortid

Se også: Norsk OL-helt død: Han blev kun 49 år

Afslørede Tøftings familietragedie: Det var kalkuleret ondskab