Ekspert vinder herrernes alpine World Cup

For første gang siden 1997 har herrernes samlede alpine World Cup fået en fransk vinder.

Lørdag sikrede Alexis Pinturault den samlede sejr i den alpine World Cup på herresiden, da han vandt storslalomkonkurrencen i schweiziske Lenzerheide. Han var 0,2 sekunder hurtigere end kroaten Filip Zubcic på andenpladsen.

Med lørdagens sejr kan Pinturault ikke længere hentes i hverken den samlede World Cup eller i den samlede storslalomkonkurrence.

- Det er helt utroligt, siger Pinturault i sejrsinterviewet.

Afstanden ned til nummer to i den samlede World Cup, schweizeren Marco Odermatt, lyder på 107 point, før World Cup-sæsonen lukker med en slalomkonkurrence søndag. Vinderen af et World Cup-løb scorer 100 point.

Odermatt var selv med til at fjerne spændingen, da han lørdag måtte nøjes med en 11.-plads, hvilket kun kastede 24 point af sig.

Også på kvindesiden blev den samlede World Cup-konkurrence afgjort lørdag, men det var helt uden spænding.

Den samlede toer i kvindernes World Cup, Lara Gut-Behrami, har nemlig sin styrke i fartdisciplinerne styrtløb og super-G, og som ventet var hun ikke en del af lørdagens startende slalomfelt i Lenzerheide.

Derfor skulle slovakken Petra Vlhová stort set bare koncentrere sig om at gennemføre konkurrencen for at punktere den teoretiske mulighed for at blive overhalet.

Den mission klarede slovakken uden problemer. Vlhova satte sjettebedste tid og øgede dermed afstanden ned til Gut-Behrami til mere end 100 point før søndagens sæsonafslutning.

Lørdagens slalomløb blev vundet af østrigeren Katharina Liensberger, der var hurtigst i både første og andet gennemløb. Den amerikanske stjerne Mikaela Shiffrin tog andenpladsen. Hun var 1,24 sekunder fra en sejr.