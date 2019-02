Er du vimmer, en fysik: Kan blive den næste Marit Bjørgen

Husker du billederne af Marit Bjørgen, den norske langrend-legende?

Dem hvor hun først poserer til en galla og siden smider blusen efter et løb og fremviser en overarm, der kan få de fleste mænds lår til at ligne kogt spaghetti.

Ellers kan du lige gense det ene her og det andet her

De vakte opsigt i det meste af den vestlige verden, og nu kommer hendes arvtager.

Hun er 23 år, kommer fra Slovenien og hedder Eva. Eva Urevc.

Hun er ikke af samme kaliber rent sportsligt. Det er selvsagt svært, når man måles med historiens største langrendsløber på kvindesiden.

Men Eva Urevc er dygtig, og så er hun i en form, der får iagttagere til at måbe.

Det fortæller hendes træner på landsholdet, norske Ola Vigen Hattestad, nu til Dagbladet.

- Hun ligner Marit Bjørgen i kropsfacon og egenskaber. Eva er ekstremt eksplosiv, stærk og muskuløs, siger Hattestad.

Eva Urevc indrømmer, at hun også selv har hørt sammenligningerne.

- Ja, jeg har hørt det før. Jeg har flere ligheder. Jeg er hurtig, eksplosiv og meget stærk, fortæller hun og tilføjer, at hun gør, hvad hun kan, for at blive sportens næste store stjerne.

Umiddelbart er det dog svært at forestille sig, at det skulle gå hen og blive tilfældet - hvis man skeler til de foreløbige resultater. For Urevc har ingen nævneværdige de foregående sæsoner, hvilket blandt andet skyldes, at hun har satset på roning og skiskydning - og i øvrigt har kæmpet med manglende motivation.

Og så røg hun ned på B-landsholdet før denne sæson.

- De fleste tænker, at Eva er den, der skal føre arven videre i slovensk langrend. Alle kender hendes potentiale, fortæller Ola Vigen Hattested.

Nedturen over ikke at blive udtaget til Vinter-OL for et år siden, var et los i rumpetten for hende.

- Hun tog et opgør med sig selv, da hun var blevet vraget. Kort efter vandt hun det slovenske mesterskab i 10 km-løbet, fortæller Hattestad.

Siden har hun skabt overskrifter for det tempo, hun kan sætte. Og nu venter mange blot på, at hun skal bryde igennem på den internationale scene. Det er allerede sket lidt ved World Cup'en i finske Lahti, hvor hendes forspring til nummer to på sprinten var uhørt stort.

- Det fortæller mig, at hun har en stor fremtid. Jeg fortalte hende, at hun er blandt de bedste i verden, fortæller Hattestad i interviewet.

- Eva er eksplosiv og har trænet ekstremt meget styrke i sin tid som roer. Hun er meget muskuløs. Hun har muskler som Bjørgen. Han skaber vanvittig kraft på korte distancer. Der er hun umulig at besejre, siger den norsk træner.

