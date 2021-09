Får tv-job tilbage trods skandale

Han har 13 VM-guldmedaljer og er tidligere olympisk mester. Derudover har han erkendt et misbrug af kokain og er blevet taget i at køre 200 km/t.

Norske Petter Northug er en af skisportens største stjerner, og efter sit karrierestop i 2018 blev han ansat som ekspert hos norsk TV 2 - en titel han dog mistede, da han erkendte sine problemer på et pressemøde sidste år.

Men nu er den tidligere langrendsløber tilbage på skærmen. Det bekræfter norsk TV 2 overfor avisen Dagbladet.

- Han har unik indsigt

Inden sin skandaløse køretur var Petter Northug en profil i skisendingen på den norske TV-kanal, og ifølge sportsredaktøren på norsk TV 2 forventes det, at han vender tilbage topmotiveret.

- Han har en helt unik indsigt i sporten, samtidig med han har evnen til at engagere sig. Han kan både begejstre og er også troværdig, siger Jansen Hagen til Dagbladet.

Jagtede spænding

På et pressemøde efter sin skandaløse køretur fortalte Northug om sin livsstil efter karrierestoppet.

- Jeg har et alvorligt misbrugsproblem, der inkluderer alkohol og stoffer. Jeg har ikke taget det alvorligt og skjult det for dem omkring mig, sagde han.

Han fortalte også, at afhængigheden af kokain startede efter karriere-stoppet. Ifølge ham selv manglede han spænding.

- Jeg har manglet strukturen i den hverdag, jeg havde som aktiv.

Kørte over 200 km/t.

Petter Northug fortalte på selvsamme pressemøde, at han er glad for, at han blev stoppet af politiet.

- Jeg kørte godt over 200 km/t i en 80-zone. Jeg var også dum nok til at filme det. Jeg kunne skade andre med min kørsel, og det skræmmer mig.

Northug blev efterfølgende straffet med syv måneders ubetinget fængsel og en permanent fratagelse af kørekortet.