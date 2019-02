Fjerde VM-guld på stribe

Dronningen af slalom i international skisport hedder fortsat Mikaela Shiffrin.

I det svenske skisportsområde Åre var Shiffrin bedst i den tekniske disciplin, nøjagtigt som hun var ved VM i 2013, 2015 og 2017. Ingen har tidligere vundet den samme disciplin fire gange i træk.

Shiffrin med tredje VM-guld på stribe. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Shiffrin var tredjebedst efter første gennemløb, men kørte en nærmest fejlfri anden omgang. Hun var klart i spidsen, da førende Wendy Holdener som den sidste begav sig ud på pisten.

Og da schweizeren fejlede på det øverste stykke, stod det klart, at Shiffrin kunne tage endnu en guldmedalje med hjem til samlingen.

Holdener valgte at gennemføre, men var uden chance i topstriden, og hun endte da også langt nede i feltet.

Svenskeren Anna Swenn-Larsson var mere end et halvt sekund langsommere end Shiffrin, men tiden rakte alligevel til sølv til stor jubel for hjemmepublikum i målområdet. Det er Sveriges første medalje ved VM.

Verdensmesteren i storslalom, Petra Vlhová, tog sig af bronzen og scorede dermed sin tredje medalje ved mesterskabet.

Kvindernes slalom var VM's næstsidste løb. Tilbage på programmet står kun mændenes udgave af samme disciplin, inden arrangørerne i Åre kan pakke porte, afspærringer og tilskuerpladser væk.

Mændenes slalom bliver afviklet søndag, og her kommer opmærksomheden i høj grad til at samle sig om den østrigske specialist Marcel Hirscher.

Det er Østrigs sidste chance for at tage guld ved VM, hvor alpelandet foreløbig har måttet nøjes med tre sølv- og to bronzemedaljer.

