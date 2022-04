Føler sig udelukket på grund af kritiske udtalelser

En principiel sag om udelukkelse er dukket op i dansk skisport.

Styrtløberen Marcus Toft Vorre blev i marts udelukket fra elitearbejdet i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) i godt to år. Han mener, at det er sket som følge af kritiske udtalelser i pressen.

Det skriver Politiken søndag.

AKD er uenig i den udlægning og beskriver kritikken i pressen som en del af en samlet vurdering.

I forbindelse med OL i Beijing i februar medvirkede Vorre i en artikel i Politiken. Her kritiserede han de danske udtagelseskrav. I hans øjne favoriserer de slalomløbere frem for styrtløbere som ham selv.

Artiklen nævnes blandt 14 kritikpunkter, som han har modtaget, hvoraf flere af avisen og skiløberen beskrives som ukonkrete. Nogle punkter handlede om tidligere sager, mens andre drejede sig om kommentarer på sociale medier.

På et senere dialogmøde var avisartiklerne ifølge Vorre det klare omdrejningspunkt.

- Jeg oplever det som en straf for, at jeg har medvirket i en avisartikel, hvor jeg egentlig bare er kommet med en stille og rolig kritik. Derfor føler jeg mig virkelig uretfærdigt behandlet. Det er en principiel sag, siger danskeren, der bor i Norge, til Politiken.

Senere bragte avisen under OL en artikel, der satte spørgsmålstegn ved, at slalomløberen Casper Dyrbye havde fået dispensation til at deltage, når der ifølge de offentliggjorte kriterier ikke skulle gives dispensationer.

Marcus Toft Vorre medvirkede ikke selv i artiklen og havde i første artikel slået fast, at hans kritik ikke var rettet mod Dyrbye, men mod kravene.

Alligevel nævner AKD den opfølgende artikel som en del af sagen mod Vorre.

Formanden for det Alpint Kraftcenter Danmark, Michael Hanghøj, understreger over for Politiken, at der ikke sanktioneres 'udelukkende på baggrund af en artikel', da atleter efter hans mening frit skal kunne gå til medierne.

Vorres medvirken i pressen var nærmere 'dråben, der fik bægeret til at løbe over'.

Udelukkelsen fra AKD betyder, at skiløberen går glip af nogle støttekroner. Men han er mere bekymret for at få frataget sin licens til at deltage i skiløb i Europa.

AKD har anbefalet Danmarks Skiforbund en betinget frakendelse. Men generalsekretær i skiforbundet Kenneth Bøggild kan ikke se en 'intention' om at fratage den danske skiløber hans startlicens i kølvandet af forløbet.

Ifølge Marcus Toft Vorre har han desuden ikke modtaget en skriftlig påtale inden karantænen eller en klagevejledning. Alligevel har han klaget til både AKD og Danmarks Skiforbund.