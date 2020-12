- Forfærdeligt det skulle ske

Den norske langrendsstjerne Therese Johaug blev i 2016 testet positiv for doping og fik karantæne i 18 måneder for al sport.

Hun havde brugt en creme, der indeholdt det forbudte stof clostebol. Cremen havde hun fået af landsholdslæge Fredrik Bendiksen, som efterfølgende trak sig fra sin stilling.

Beslutningen har siden ramt 66-årige Bendiksen hårdt, og ven Ståle Solbakken, som Bendiksen for første gang mødte som læge for klubben Hamkam i 1989, har ondt af den nu tidligere landsholdslæge.

- Det var forfærdeligt, at det skulle ske for ham. Odds for det eksisterede ikke ... Men han var bundærlig og arbejdede sig gradvist tilbage.

- Det er en tung byrde at bære, men Fredrik er stærk og klar. Det ved alle, siger Norges fodboldlandstræner Ståle Solbakken til norske VG.

Nordmanden har ondt af sin gode ven. Foto: Geir Olsen/Ritzau Scanpix

Frederik Bendiksen har selv fortalt om dopingskandalen til det norske lægeforenings fagblad

- Hvis dit arbejdstryk er for stort over tid, og kravene konstant overstiger det, du med rimelighed kan levere, så er min påstand, at risikoen for fejl øges.

- Det er det eneste årsagssammenhæng, jeg kan se nu, fire år senere. Jeg havde været igennem en ekstrem, ekstrem arbejdsperiode med meget høje krav ud over sygdom i familien, der tog meget opmærksomhed, siger han.

Efter episoden fik Bendiksen panikangst og havde svært ved at forlade hjemmet uden konstant at se sig over skulderen.

