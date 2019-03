Forrykt afsløring i skandale: Atleter blev brugt som forsøgsdyr

Den verserende dopingskandale, som har taget Europa med storm, fremstår mere og mere grusom.

På onsdagens pressemøde i München bragte den offentlige anklager i sagen, Kai Gräber, uhyggelige detaljer om fadæsen, hvor kun toppen af isbjerget synes at være kommet til syne.

Omfanget er enormt. 21 atleter efterforskes indtil videre for bloddoping.

De begår sig i fem forskellige sportsgrene. Mange af de implicerede er endnu ikke klar over, at de er blevet identificeret. Indtil videre er der sat navn på ni.

Fremgangsmåden for ulovlighederne er direkte alarmerende. I et interview med ARD fortæller Gräber, at der i flere tilfælde har været tale om menneskeforsøg.

Statsadvokaten henviser til detaljer, som afslører en uforsigtighed i processen, der er lige så uhyggelig, som forseelsen er ulovlig.

I et tilfælde skulle en atlet være brugt som forsøgsperson til at teste bivirkningerne af et ukendt præperat.

En anden episode fik synlige konsekvenser, da en udøver reagerede så kraftigt på ændringer i kroppens blodomløb, at han kastede sig i sneen for at lade sig afkøle.

Bagmanden for hele svineriet er allerede udpeget. Den tyske læge Max Schmidt har trukket i trådene, og fortjenesten skulle ifølge politiet have været mellem 4.000 og 12.000 euro per udøver årligt..

Ulovlighederne skulle indbefatte et trecifret antal blodtransfusioner i perioden 2011-2019.

Lige indtil døren blev sparket op. Til et hotelværelse. Under Ski-VM i Seefeld i februar. Den østrigske langrendsløber Max Hauke blev taget på fersk gerning med en nål i armen.

Dernæst tog lavinen fart. Og lige nu er spørgsmålet, hvornår alt bevismaterialet er rullet frem.

- Det er en sag, der hele tiden udvikler sig i nye retninger. Det sidste kapitel er ikke skrevet endnu, fortalte Gräber på pressemødet i München.

