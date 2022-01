Fortæller om bruddet

For lidt over et år siden brød Lindsey Vonn og Pernell-Karl Subban forlovelsen. Stjerneparret fandt sammen i 2018, og året efter kom der ring på fingeren.

Men mere blev det ikke til for den tidligere alpinist og den nuværende National Hockey League-spiller, og nu åbner Vonn op om bruddet.

I ét nyligt interview med det amerikanske blad People sætter den tidligere OL-guldvinder nu ord på forholdet med Subban.

- Jeg kunne ikke lide, hvem jeg blev, fortæller hun.

Vonn, der inden længe udkommer med selvbiografien 'Rise: My Story', fortæller, at der har været ét fællestræk i sine tidligere forhold.

I bogen, som er gengivet af selvsamme medie, forklarer Vonn, at hun havde glemt sig selv og sine behov. Den tidligere verdensstjerne fortæller også, at hun har tilpasset sig sine tidligere partnere.

Dagen i dag har Lindsey Vonn det godt med sig selv. Foto: Jack Dempsey/AP Photo/Ritzau Scanpix

- Jeg ville gerne have, at nogen elskede mig for at gøre op med det faktum, at jeg ikke elskede mig selv endnu.

Dagen i dag er 37-årige Vonn single, men hun stresser ikke.

- Jeg nyder livet. Det er vidunderligt at være så tryg ved mig selv og livet, og jeg har det godt med mig selv.

Lindsey Vonn har tidligere dannet par med golfstjernen Tiger Woods og den tidligere alpinist Thomas Vonn.

Hun er blandt de mest vindende alpinister nogensinde med 82 VM-sejre og otte VM-medaljer. Derudover har amerikaneren vundet OL-guld i styrtløb.