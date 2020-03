Fransk stjerne slutter med sejr

Martin Fourcade vandt sin første sejr i World Cuppen 14. marts 2010 i finske Kontiolahti.

Netop samme sted i Finland danner præcist et årti efter ramme om den franske skiskyttes sidste World Cup-løb i karrieren.

Den 31-årige franske stjerne meddelte fredag, at han stopper karrieren efter lørdagens løb, og her takkede han af på den bedst mulige måde og satte en fed streg under, at han er en af de bedste skiskytter gennem tiden.

Fourcade startede de 12,5 kilometers jagtstart 21 sekunder efter den norske profil Johannes Thingnes Bø, men endte med at indhente nordmanden med flotte skydninger undervejs.

Dermed kunne Fourcade til slut glide først over målstregen, men på grund af coronavirusset var der ingen fans til stede til at hylde ham.

- Det er en speciel dag for mig. Jeg kunne ikke have drømt om en bedre måde at slutte af på. Selvfølgelig hvis der havde været tilskuere, men ellers, siger Fourcade efter løbet.

- Jeg er stolt af det, jeg har opnået. I dag var en smuk måde at gøre det færdigt på.

Det var franskmandens 83. sejr i et World Cup-løb i karrieren.

Johannes Thingnes Bø endte som nummer fire i lørdagens løb. Dermed ender nordmanden lige nøjagtig med at vinde det samlede World Cup med blot to point mere end Fourcade.

Thingnes Bø skulle mindst blive nummer fire lørdag for at sikre den samlede sejr og med det store forspring til at starte med, lignede det en leg for nordmanden.

Men en katastrofal skydning undervejs, hvor Thingnes Bø missede tre skud, gav Fourcade og hans franske kolleger Quentin Fillon Maillet og Emilien Jacquelin mulighed for at glide forbi.

Fillon Maillet og Jacquelin blev henholdsvis nummer to og tre på jagtstarten.

Martin Fourcade lægger dermed skiene og riflen på hylden efter en glorværdig karriere.

Det er således blevet til hele 13 VM-guldmedaljer i forskellige discipliner samt fem OL-guldmedaljer.

Han har ligeledes vundet den samlede World Cup syv gange - hvert år fra 2012 til 2018.