Groteske scener: Mareridts-styrt ved OL

En finne torpederede en kameramand, og en newzealænder lå livløs længe i sneen under mændenes kvalifikation til halfpipe-finalen ved OL i Beijing

Han tog sig til hovedet, smilede kort og gik væk.

Halfpipe-konkurrencen torsdag 17. februar 2022 ved OL i Beijing endte ikke i en plads i finalen, som Ben Harrington havde sat næsen op efter.

Men i de sekunder, hvor han blev omfavnet af sin træner i målområdet, var han nok også ligeglad.

For kort forinden var han styrtet. Sådan rigtig styrtet.

Halfpipen er stor i Beijing med stejle kanter, men det var selve kanten, newzealænderen bankede ryggen ned i, efter han var kommet højt op i luften kort forinden.

Han faldt slapt ned i midten af banen og blev liggende.

Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

To holdkammerater kom ilende til, mens det medicinske mandskab var opsigtsvækkende langsomt til at dukke op.

I mange, lange sekunder kunne kameraerne ikke vise andet end en krop, der lå helt stille, mens den blev omringet og behandlet.

Efter nogle minutter var Harrington dog i stand til at rejse sig og forlade banen.

Men det var ikke det eneste drama, tilskuere og tv-seere blev vidne til i kvalifikationen.

Også Jon Sallinen fra Finland leverede et indslag, mange - især en kameramand - sent vil glemme.

For efter et godt første gennemløb gik det galt mod slutningen for Sallinen.

Han mistede kontrollen og fløj direkte ind i den prisgivede mand, før begge tumlede om.

- Det har jeg ikke oplevet før, kom det chokeret fra norsk Eurosports kommentator Bendik Øye.

Selv forklarede Sallinen det således:

- Jeg lander forkert efter det forrige hop og mister balancen. Og så fløj jeg direkte ind i kameramanden. Jeg håber, han er ok, kom det fra finnen, der erkendte, at hans kraveben havde fået et tryk.

Hverken Sallinen eller Harrington kvalificerede sig til finalen. Mens Harrington sluttede som nummer 13 (de 12 bedste gik i finalen), måtte Sallinen tage til takke med sidstepladsen som nummer 23.

Foto: Kim Hong-ji/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix