Guldhåbet knust: - Er verden så uretfærdig?

De er rystende nervøse i den olympiske familie i disse dage på grund af Covid-19.

Allerede nu har den forbandede virus haft fat i mange personer med relation til Vinter-OL, der holder åbningsceremoni i Beijing fredag.

I Danmark har begge ishockeyhold været ramt, mens to af norsk langrends største stjerner er smittet.

Og nu er turen kommet til Marita Kramer fra Østrig.

Det er vist ikke helt galt at titulere hende som én af de største guldkandidater i skihop.

Eller...det var hun i hvert fald.

Men nu er World Cup'ens førende ramt af corona, fortæller hun på Instagram.

- Som mange af jer allerede ved, blev jeg testet positiv i den sidste PCR-test før afrejsen til Beijing. Først kunne jeg ikke tro det. Jeg havde gjort alt for ikke at havne i den situation, skriver hun.

- Så snart jeg var hjemme igen, tog jeg en ny test og håbede, at CT-værdien var høj nok til, at jeg kunne flyve senere - med fortsat tids nok til at jeg kunne konkurrere. Men igen var testen positiv, skriver hun.

Derfor er det uden hende, når kvinderne åbner på den lille bakke lørdag. Og det er uden hende, når skihopperne mandag konkurrerer i den såkaldte Mixed Team-konkurrence.

- Jeg har ingen ord eller følelser tilbage. Bare tomhed. Er verden virkelig så uretfærdig, skriver hun.

- De sidste år har jeg forberedt mig til OL. Jeg har lagt så meget energi og tid i at få opfyldt min drøm. Nu føles det som om mine drømme er taget fra mig på én dag.

Marita Kramer har i denne sæson alene vundet seks af de 11 afdelinger af World Cup'en, blev toer et par gange og treer en enkelt gang - og fører naturligvis sammenlagt foran tyske Katharina Althaus.