I 2019 stoppede amerikanske Lindsey Vonn en lang og flot karriere, hvor det blev til tre olympiske medaljer og to VM-titler.

Alt er dog ikke helt godt...

Skisportslegenden har stadig problemer efter flere alvorlige knæskader.

Problemerne er blevet så store, at hun overvejer et drastisk tiltag.

- Jeg bliver formentlig nødt til at få lavet knæ-proteser inden for få år. Som det er lige nu, kan jeg ikke se, at det kan blive bedre uden. Jeg har også fået mange sprøjter og forsøgt slet ikke at træne. Men jeg har altid smerter.

- Det er, som det er. Nu betaler jeg prisen for min succes med skiløb, siger Lindsey Vonn til schweiziske Blick.

Den 36-årige amerikaner fortæller, at hun aldrig vil holde op med at træne, da smerterne i knæet så vil blive endnu værre, og at karrieren er de mange smerter værd efterfølgende.

Amerikaneren er i konstante smerter. Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

Kan se frem til bryllup

Den tidligere verdensmester kan trods smerterne se frem til en stor og lykkelig begivenhed ude i fremtiden.

Lindsey Vonn er forlovet med den canadiske NHL-stjerne Pernell-Karl Subban. De havde planlagt, at brylluppet skulle være holdt i sommer, men de har udskudt det, så det kan holdes, når coronapandemien engang er overstået.

Lindsey Vonn og P. K. Subban skal giftes. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

