Har altid været hemmeligt: Nu viser hun det frem

- Det her er mig. Glem ikke at synes om jer selv.

Sådan lød det på Ebba Årsjös Instagram-profil, da hun forleden postede et billede af sig selv, der har været meget, meget lang tid undervejs.

I hele sit liv har den svenske para alpin skiløber nemlig skjult sit højreben, der har et muskeltab, som er en bivirkning af det syndrom, 21-årige Årsjö blev født med, nemlig Klippel-Trénaunays syndrom.

Nu er det dog slut med at gemme sig.

På en balkon på Mallorca har Ebba Årsjö fået taget tre billeder af sig selv i en bikini, hvor man kan se, hvordan hendes højreben ser ud.

Disse har hun delt med sine følgere på Instagram.

Til det svenske nyhedsbureau TT fortæller Årsjö, at hun har talt ned til dagen, hvor det føltes rigtigt at vise benet, og at hun håber, at billederne kan føre en forskel for andre.

- Jeg håber, at det her kan være en hjælp for andre. Jeg føler, at jeg kan påvirke mennesker, og når man hører, man har været en hjælp, så bliver man glad i hele kroppen.

'Jeg gør noget større'

- Idrætsudøvere er meget ‘ego’ og tænker på sig selv og på at vinde. Her får jeg noget andet med i købet, jeg gør noget større, lyder det fra Ebba Årsjö om årsagen til, at hun endegyldigt besluttede at publicere billederne.

Og på Instagram har reaktionerne til parastjernen været overvældende. Ebba Årsjö har 13,6 tusinde følgere på sin profil, og mere end 32.000 har i skrivende stund liket hendes post. Til sammenligning fik hendes seneste opslag 2300 likes.

- En stor inspiration for så mange, Ebba. Du er fantastisk, lyder det blandt andet i kommentarfeltet.

Ebba Årsjö vandt ved de paralympiske lege i vinters to gange guld og en bronzemedalje. Hendes meritter tæller også to VM-guld, 11 World Cup-sejre og 11 Europa Cup-sejre.

Den 14. juli tager hun, som den første paraatlet nogensinde, imod 'Victoriapriset', der er en af Sveriges fornemmeste sportspriser, af den svenske kronprinsesse Victoria.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: