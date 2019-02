Hendes vilde fysik gik verden rundt: - Det føles godt

Hun er blot 23 år, men skiskytten Eva Urevc tegner sig allerede for overskrifter verden over.

Hendes imponerende fysik har banet vejen for sammenligninger med den norske legende Marit Bjørgen, der hamstrede både VM - og OL-medaljer i sin aktive karriere.

Eva Urevc spås en stor, stor fremtid. Foto: Ritzau Scanpix

Urevc glæder sig over den store opmærksomhed.

- Det er et stort kompliment for mig. Det er godt for mig, tror jeg. Det føles godt, at folk kan lide mig. Det er godt for min karriere og mine sponsorer, siger hun ifølge Expressen.





Hun har ingen sikker hemmelighed, når det kommer til hendes fysiske fremtoning.

- Jeg tror, det handler meget om genetik, men jeg arbejder også hårdt i træningslokalet. Jeg kan lide crossfit, så man kan godt sige, jeg er crossfitter på deltid, fortæller hun.

Den slovenske landstræner, Ola Vigen Hattestad, har tidligere udtalt, at han er helt enig med sammenligningen med Marit Bjørgen.

- Hun ligner Marit Bjørgen både fysisk men også i forhold til hendes evner. Eva er ekstremt eksplosiv, stærk og muskuløs, sagde han.

I øjeblikket imponerer Urevc ved VM i finske Lahti.

