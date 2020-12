Her går det galt med 115 km/t

Østrigske Nicole Schmidhofer styrtede tungt efter at have mistet kontrollen i høj fart under kvindernes styrtløb i Val d'Isère fredag

Det så ikke rart ud, da østrigske Nicole Schmidhofer fredag hamrede af banen og direkte ind i et sikkerhedsnet under kvindernes styrtløb i franske Val d'Isère.

Den 31-årige østriger var nået over halvvejs i løbet, da hun på løjpens hurtigste stykke efter et hop missede ideallinjen og ikke kunne rette skiene op. Derfor fortsatte hun direkte ind i afspærringen med ca. 115 km/t.

Her sad hun heldigvis godt fast i sikkerhedsnettet, men de tililende førstehjælpere kunne dog konstatere, at hun både havde slået sig og skåret det forreste net op med skienes skarpe kanter.

Schmidhofer var ved bevidsthed og havde umiddelbart pådraget sig skader i ansigtet og på næsen. Kort efter stod det dog også klart, at der var noget helt galt med det venstre knæ, der var blevet vredet rundt i nettet.

Artiklen fortsætter under billederne

Nicole Schmidhofer bliver fragtet ned fra bjerget efter sit styrt. Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix

Holdkammeraterne holder vejret, efter at have set Schmidhofer køre galt. Foto: Nicole Schmidhofer bliver fragtet ned fra bjerget efter sit styrt. Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun blev hastet til hospitalet i Grenoble, hvor den første undersøgelse afslørede, at knæets to korsbånd var revet over.

Fire andre løbere faldt i samme sving - ingen af dem kom dog så slemt til skade som Schmidhofer, men amerikanske Alice McKennis har dog valgt at stå over lørdagens styrtløb og søndagens Super-G.

Alle klagede de over, at skyggerne på løjpen gør det vanskeligt at orientere sig ind i svinget, og det vil derfor blive ændret en smule til lørdagens konkurrencer.

Schweiziske Corinne Suter vandt fredagens løb, mens italienske Sofia Goggia og amerikanske Breezy Johnson tog sig af podiets øvrige placeringer.

Sigtet for kokain i hjemmet: Så meget havde han

- Forfærdeligt det skulle ske

Vild udvikling: Tjener mere på otte dage end i hele 2019

Tvunget til abort - skulle have medaljer