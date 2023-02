Her går det helt galt: Vinden tager fat i OL-stjerne

Et voldsomt blæsevejr forårsagede fredag svære forhold for shihopperne i tyske Mühlenkopfschanze, og kort efter Timi Zajc havde forladt rampen, tog vinden for alvor fat..

Sloveneren var allerede godt svævende, men nu måtte han finde sig i, at luftturen blev endnu længere.

Normalt er det en god ting for en skihopper, men der kan også blive for meget af det gode. For man kan faktisk flyve for langt.

Det var tydeligt, at rygstødet kom bag på den tidligere OL-guldvinder. Det var tale om skæbnesvangre sekunder i luften, da han passerede sikkerhedslinjen og fortsat var flyvende…

14 meter længere nede af bakken landede han. Mødet med sneen blev brutal. Den 22-årige skihopper forsøgte efter bedste evne at kontrollere sin ankomst på underlaget, og missionen var lige ved at lykkedes, men det gik alligevel galt.

Se klippet øverst.

Zajc slog skiene i sneen, men mistede herefter balancen og styrtede. Han kurede på sin bagdel, mens han snurrede rundt om sig selv og tog sig til sit ene ben.

Den utraditionelle bremseproces fik til sidst sin afslutning, hvorefter sloveneren heldigvis selv var i stand til at rejse sig og køre de sidste meter på egen hånd uden hjælp.

Han havde netop præsteret det længste hop nogensinde på skihopbakken. 161,5 meter lød resultatet, hvilket er syv og en halv meter længere end den foregående rekord – og altså 14 meter længere end sikkerhedslinjen.

Stilkaraktererne var selvsagt en helt anden sag, men mon ikke Zajc er ligeglad med den vurdering. Det vigtigste er, at han så ud til at slippe hæderligt fra uheldet, om end der endnu ikke foreligger nogen meldinger om eventuelle skader.

Efter uheldet blev konkurrencen afblæst, hvorefter det norske landshold kunne trække sig ud af disciplinen som vindere foran Østrig og Tyskland.