Hulkende stjerne: - Giv mig is og marcipan!

Lindsey Vonn har delt video, hvor hun trygler om is, mens tårerne triller

Selvom man er en af verdens mest vindende skiløbere gennem tiderne, og har været gennem sin velvoksne portion blod. sved og tårer, så kan det simpelthen bare gøre for ondt.

Det mærkede den amerikanske superstjerne Lindsey Vonn på egen krop, da hun i 2018 pådrog sig en alvorlig knæskade, hvor hun endte med et totalt overrevet ledbånd samt flere brud på skinnebensknoglen.

Lindsey Vonn vakte for nyligt opsigt i denne 'nøgenkjole'. Foto: Shutterstock.

De skader var så voldsomme, at hun ikke kunne holde tårerne tibage, men heldigvis kendte stjernen selv modgiften mod de uudholdelige smerter.

- Ben and Jerrys, frossen yoghurt og marcipan, bønfalder Lindsey Vonn hospitalspersonalet i den video, hun selv har delt på Instagram med klippet.

På det sociale medie forklarer hun, at videoen er et fraklip fra den dokumentar, hun har ude hos streamingtjenesten HBO.

- Dette sjove klip kom ikke med i min dokumentar, men det er værd at gemme. Hver gang, jeg bliver skadet, skal I bare give mig chokolade og is. Det gør alle dage bedre. Endda også dage som denne, skriver hun i opslaget.

Lindsey Vonn sammen med P.K. Subban. Foto: Ritzau Scanpix

Heldigvis er knæet for længst helet igen, hvilket Lindsey Vonn beviser i en anden video, hvor hun er gået i gang med træningen for at smide de overflødige kilo i kølvandet på højtiden 'thanksgiving', hvor der traditionelt ryger masser af kalkun med kartoffelmos og sov indenbord.

- Hvem siger, at man ikke kan det hele på en gang? Knokler efter thanksgiving, mens jeg ser 'Subburnator', skriver hun om klippet, hvor der bliver kørt balance-squats, mens hun følger sin bedste halvdel, NHL-stjernen P. K. Subban på tv-skærmen.

