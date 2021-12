Hun faldt om i sneen: Aldrig prøvet det før

Det så ikke godt ud, som hun lå der.

World Cup-afdelingen var overstået for langrendsløberen Moa Lundgren, der netop var kommet i mål på ti kilometer fri-disciplinen.

Hun faldt om. Men hun rejste sig ikke.

I fem lange minutter lå hun bare. Kollapset.

Først da Maja Dahlqvist kom til, lykkedes det hende at komme på benene, men hun var fuldstændig udmattet.

Nu er det ikke et særsyn i langrend, der er fysisk ekstrem. Men her var der tale om noget andet.

Højdemeter.

Det fortalte hun efterfølgende til norske Dagbladet.

- Det er noget af det værste, jeg nogensinde har prøvet. Det føltes, som var jeg midt i en storm på havet. Det hele snurrede bare rundt. Det var meget ubehageligt. Det har jeg aldrig oplevet før, sagde hun rystet.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det snurrede, snurrede, snurrede bare, kom det fra den 23-årige svensker.

World Cup-afdelingen fandt sted i schweiziske Davos, der er noget af det højest beliggende bebyggelse overhovedet i Europa - mere end 1500 meter over havets overflade.

Hun blev nummer 65 - lige knap tre minutter efter vinderen, norske Therese Johaug.

Til avisen fortæller Maja Dahlqvist, der var kommet Lundgren til undsætning:

- Jeg så, at hun lå der, og forsøgte at hjælpe hende med at gå. Hun begyndte jo flere minutter før mig. Jeg spurgte, om hun ville have hjælp. Hun havde det frygteligt, men jeg bad hende slappe af, fortæller Dahlqvist.

Det er hendes tredje sæson på World Cup'en, hvor hun tidligere er blevet nummer 57 og 29 samlet. Hendes tredjeplads på stafetten i Lillehammer kort før jul 2019 er hendes bedste resultat.