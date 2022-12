Hund på banen: Konkurrence afbrudt

De fleste har hørt om en hund i et spil kegler, men det er formentlig de færreste, der er bekendt med begrebet 'en hund på en piste'.

Men så kan de med fordel se med i klippet fra torsdagens World Cup-løb i Super-G fra italienske Bormio.

For her var det en hund, der for en stund stjal billedet, da den fik forvildet sig ind på toppen af Stelvio-pisten.

Heldigvis var der ingen på vej ned mod hunden, der dermed havde udgjort en fare for de lynhurtige skiløbere.

Af den grund blev løbet midlertidigt stoppet, indtil hunden var blevet indfanget. Men den var ikke just samarbejdsvillig.

I hvert fald pløjede den ned ad pisten i høj fart og undveg behændigt de mange officials, der eftersatte den.

Efter at have passeret et par porte uden for banen fik den styret sig selv tilbage på pisten, og tog faktisk et par porte helt efter bogen - uden dog at få målt en tophastighed, der for løberne nåede op på næsten 120 km/t.

Marco Odermatt havde - som hunden - god fart på torsdag i Bormio. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix

Mens løbsarrangørernes miner blev stadig mere anstrengte, kunne schweiziske Marco Odermatt fra sit hotseat sammen med de øvrige skiløbere i målområdet grine lystigt, mens hunden føjtede rundt på banen.

Efter nogle minutter lykkedes det at dirigere den uden for afspærringerne igen, så konkurrencen kunne genoptages.

Der var dog ingen af de efterfølgende løbere, der kunne true Marco Odermatt, der tog sæsonens femte sejr - den anden i Super-G - foran østrigske Vincent Kriechmayr og sin landsmand Loïc Meillard.

Dermed udbygger Odermatt sin føring i den samlede World Cup, ligesom han også fører i både Super-G og storslalom.