Husker I rædselsbillederne? Nu er problemet der igen

Firedobbelt OL-guldvinder slår alarm, for skihopperne har igen stor fordel af at tabe sig - men der bliver ikke gjort noget ved det foreløbig

Billeder af ultratynde mænd, der sultede sig for at stryge til tops i de store skihop-konkurrencer, gik verden rundt i starten af årtusindet.

Særligt et rædselsfoto af tyske Sven Hannawald i bar overkrop skreg på anoreksi. Læs hvad Hannawald siger om billedet nu - LIGE HER . Det førte til særlige regler for hoppernes BMI-tal i 2004, men nu er der igen problemer med alt for tynde hoppere.

- Problemet er der igen. Hopperne er blevet lettere, siger den schweiziske veteran Simon Ammann til Blick.

Problemet er, at 2004-reglerne gik på, at hopperne skulle have en vis BMI, før de måtte hoppe med den maksimale længde ski, men nu har den tekniske udvikling inden for ski gjort, at skienes længde ikke længere er så vigtig, og så kan hopper sagtens sænke vægten.

Ammann har indberettet bekymringen til det internationale skiforbund FIS, men de mener blot, at det er en gruppe ældre hoppere, der synes, at det går i den forkerte retning.

Mere lydhør er den schweiziske skihopchef Berni Schödler.

- Det er vigtigt at finde en god balance igen. Vi ønsker ikke at tilskynde atleterne til at blive endnu lettere, siger han til Blick.

Ved OL i 2018 lavede en skihopper på usmagelig vis sjov med vægten og ville hoppe som en somalisk skihopper, som du kan læse her.

Simon Ammann i aktion tidligere i november - og man forstår, hvorfor det er en fordel at være let. Foto: FABRICE COFFRINI/Ritzau Scanpix

I året før OL ønsker han dog ikke, at der skal justeres noget, og det vurderes ikke, at vægtproblemerne er noget, der skal løses akut.

Ammann selv går ikke sultet i seng, men med alderen må han alligevel spise mindre, da han ikke forbrænder i samme hastighed som tidligere.

- Jeg er nødt til at kigge på, hvad jeg kan spise og ind imellem gå ind på en særlig diæt. Jeg er nødt til at vide, hvordan jeg slipper af med de næste 300 eller 400 gram. Sådan er hverdagen for en skihopper, siger Ammann.

- Jeg er ikke på vægten hver dag, men ofte. Du skal vide, hvor du er, og med 300 gram mere tænker du over, hvad du har gjort, siger Ammann.

Simon Ammann blev dobbelt OL-guldvinder i 2002 i Salt Lake City og kopierede bedriften igen i Vancouver i 2010. Derudover har han VM-guld fra 2008 og har vundet 23 World Cup-afdelinger.

