I chok: 26-årig stjerne fik hjertestop

Den norske stjerne i langrend Sondre Turvoll Fossli fik i går et pludseligt hjerteanfald og måtte herefter modtage akut hjælp. Det skriver norske VG i dag.

Det norske skiforbund, Langrenn.com, bekræfter i en pressemeddelelse uheldet, som skete under en køretur i bil, hvorefter den 26-årige norske stjerne blev fragtet til Oslo Universitetssygehus, hvor han fik akut førstehjælp.

- Sondre bliver passet tæt på af hjertespecialister på sygehuset og har det efter omstændighederne godt, siger den medicinsk ansvarlige i det norske skiforbund Ola Rønsen i en pressemeddelelse.



- Han er svært glad for, at han slap fra dette med livet i behold. Det er dog for tidligt at sige endnu, hvilke konsekvenser det kan have for hans videre karriere som topudøver, siger han.

Landstræner Arild Monsen er rystet over hændelsen.

- Det kom som et chok for mig og resten af holdet. Jeg håber, det kommer til at gå godt på alle måder, siger han til norsk TV2.

Sondre Turvoll Fossli er en del af det norske langrendslandshold. Han står noteret for en enkelt individuel World Cup-sejr tilbage fra 2015.

