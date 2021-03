I koma efter skræk-styrt: De følger ham tæt

Uhyggelige billeder: OL-guldvinder i voldsom ulykke

Det var uhyggelige billeder, da den norske skihopper Daniel Andre Tande styrtede under et træningshop torsdag forud for weekendens World Cup i slovenske Planica.

Han kørte med mere end 100 kilometer i timen i afsættet, der mislykkedes, og efter at være roteret i luften ramte han jorden med 78 kilometer i timen og fik straks iltmaske på fra tililende førstehjælpere.

Heldigvis er der godt nyt om OL-guldvinderen fra 2018, der hurtigt blev ført til universitetshospitalet i Ljubljana og stadig ligger i koma.

- Situationen er stabil, han ligger i kunstigt koma og har brækket kravebenet og punkteret en lunge. Han følges tæt og skal gennem flere undersøgelser fredag. Vi er i tæt dialog med hospitalets læger, siger den norske landsholdslæge Guri Ranum Ekås til NRK.

Og meldingen vækker glæde på det norske landshold, der havde en hård dag torsdag.

- Der er ikke fundet noget livstruende i de undersøgelser, der er lavet. Vi er selvfølgelig meget lettede, og det er gode nyheder, som vi har fået fra hospitalet, siger sportschef Claes Brede Braathen.

Skaden til holdkammeraten påvirkede selvfølgelig de andre norske hoppere meget.

- Det blev en dag, hvor det var udfordrende at holde fokus, siger Robert Johansson, der var Norges bedste torsdag.

- En af de værste dage, jeg har haft på bakken. Ny dag i morgen, forhåbentlig med godt nyt fra hospitalet, skrev Norges store stjerne Halvor Granerud på Twitter efter torsdagens hop.

Daniel Andre Tande vandt OL-guld i holdkonkurrencen med Norge ved OL i 2018.

Fotos: SRDJAN ZIVULOVIC/Jure Markovec/Ritzau Scanpix

