- I skal ikke se med, hvis I ikke kan lide blod

Den tidligere aktive skistjerne Lindsey Vonn lagde natten til tirsdag flere dramatiske videoer op på Instagram. I dem advarer hun sine fans i godt bedugget tilstand om at holde sig fra hendes profil, hvis de ikke kan tåle synet af makabre sager.

- Hvis du ikke kan lide nåle eller blod, skal du ikke følge min konto i dag. Jeg advarer jer alle, siger den benhårde amerikaner med et drilsk smil som følge.

Kort tid - men en solid dosis beroligende medicin - efter poster den 34-årige Vonn igen fra de sociale medier. Her forklarer hun, at operationen er gået godt, og at hendes mor tjener sin fornemme pligt som brødføder ved at give datteren kiks.

Operationen, hun gennemgik, var nok et indgreb i det drilske knæ, som har besværliggjort større dele af karrieren. Håbet er, at denne operation hjælper til med det plagede knæ.

- I skal ikke bekymre jer! Min mor fodrer mig med guldfisk, siger den tågede Vonn, mens hun efterfølgende lader kameraet køre rundt i lokalet for at filme sine nærmeste.

Se alle hendes opdateringer i hendes story på Instagram

En følelsesladet Lindsay Vonn stoppede i februar efter VM i Åre sin aktive karriere, efter hun endnu en gang blev ramt af en slem skade i november 2018.

Ved begivenhederne i det svenske rundede hun en flot karriere af ved at tage bronze i styrtløb, selvom hun var ude i et dramatisk styrt på førstedagen.

Den hårdføre, tidligere skistjerne har primært udfoldet sit skitalent i styrtløb og super-G, og hendes skadeshelvede spænder vidt. Vonn har nemlig brækket en ankel og en arm, har været igennem flere knæproblemer og en enkelt håndskade.

I alt har hun skrabet 82 sejre sammen fra World Cuppen, mens det er blevet til tre individuelle olympiske medaljer og otte ved VM.

