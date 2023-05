- Jeg troede, ingen ville elske mig

I det meste af sit liv har den svenske paraskiløber Ebba Arsjö skjult sit højre ben.

Hun lider af muskeltab i benet, som bivirkning af Klippel-Trénaunays syndrom.

På grund af den sjældne sygdom har den 22-årige OL-guldvinder aldrig troet på, at hun skulle finde kærligheden - men det har hun nu, afslører hun i et interview med Expressen.

- Under hele min opvækst var jeg bange for, at jeg aldrig skulle finde nogen, som ville elske mig for den, jeg var, og hvordan jeg så ud, siger Ebba Arsjö til mediet.

Hun afslører dog ikke, hvem kæresten er.

Sidste sommer viste Ebba Arsjö for første gang sit ben frem offentligt efter at have skjult det hele sit liv.

'Det her er mig. Glem ikke at synes om jer selv,' skrev hun i et opslag på Instagram, hvor hun var iført en bikini.

Efterfølgende fik hun overvældende respons af sine følgere, der hyldede hende for opslaget.

Ebba Årsjö vandt ved de paralympiske lege sidste vinter to gange guld og en bronzemedalje. Hendes meritter tæller også to VM-guld, 11 World Cup-sejre og 11 Europa Cup-sejre.

Sidste år vandt hun 'Victoriapriset', der er en af de fineste sportspriser i Sverige og overrækkes af den svenske kronprinsesse Victoria.