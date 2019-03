Jorden brænder: Dopingjægere jagter flere snydere

Otte har erkendt, andre 13 efterforskes, og alligevel er dopingjægerne langt fra færdige med at knække koder og finde endnu flere snydere.

Selv om den nye bloddopingskandale som en anden snebold er fortsat med at vokse siden de første afsløringer i forbindelse med VM i nordisk discipliner i Seefeld, Østrig, er efterforskerne langt fra at være kommet i mål.

Der blev fundet omkring 50 forskellige blodposer udstyret med hemmelige koder hos idrætslægen Mark Schmidt i Erfurt, der i en garage havde indrettet sig med blandt andet et specialbygget fryseskab, som var i stand til at fryse blodposerne ned til minus 80 grader.

Her havde idrætslægen også den blodcentrifuge stående, som Michael Rasmussen på et tidspunkt var medejer af, men, som Mark Schmidt tidligere har fortalt, var givet videre til et velgørende formål!

De opsigtsvækkende fund blev gjort hos en gammel 'kending', der for 10 år siden som læge hos cykelmandskabet Gestrolsteiner kun undgik en straf på grund af manglende beviser, selv om indehaveren af Tour de Frances bjergtrøje 2008, Bernhard Kohl, Østrig, modsat den senere Christina Jewelry-rytter Stefan Schumacher, Tyskland, angav ham.

Sidstnævnte blev i samme sæson ligeledes afsløret, og de to dopingsager var med til at lukke det tyske Tour de France-mandskab med udgangen af 2008-sæsonen.

Jagten på snyderne er heller ikke længere kun et tysk/østrigsk anliggende.

Således er Interpol blevet koblet på, fordi blodtransfusionerne har fundet sted så vidt forskellige i verden som til Vinter OL i Pyeongchang, Sydkorea, Ironman, Hawaii og sidste års World Cup i langrend i Falun, Sverige.

Her havde Mark Schmidt i følge flere svenske medier lejet en hytte nær målområdet.

Derfor er resultatlisterne fra Falun ved at blive gennemgået med lup og krydstjekket med dopingprøverne fra stævnet.

To af de otte, hvis navne er kendt, Dominik Baldauf, Østrig og Aleksej Poltoranin, Kasakhstan, var blandt andet på startlisten uden at gøre sig bemærket, men efter at have overblik over Mark Schmidts gøren og laden vil listen over mistænkte snart vokse yderligere.

Samtidigt må være der en del rundt omkring i idrættens verden, der kan begynde at mærke, at jorden er begyndt at brænde under dem.

Statsadvokaten i München, Kai Gräber, oplyste på en pressekonference, at der på nuværende tidspunkt er 10 lande involveret på forskellig vis.

Udover langrend, triatlon og cykling omfatter efterforskningen atleter fra to andre idrætsgrene, og der er både mænd og kvinder, som har bloddopet sig.

De omkring 50 involverede i bloddopingskandalen har i følge statsadvokaten betalt mellem 37.000 kr og 91.000 kr for et års 'abonnement'.

Da Mark Schmidt på grund af en blakket fortid har haft svært ved at bevæge sig rundt i sportens verden, har han flere kurérer tilknyttet i et netværk, som har haft en mafialignende ombygning med Mark Schmidt som øverste boss.

Lægen kan risikere at få op til 10 års fængsel.

