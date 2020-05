Kæmpe chok: Stortalent død

I Østrig er man i chok.

Et af landets talenter i skisport Johanna Bassani er nemlig død i en alder af blot 18 år.

Fredag kunne det østrigske skiforbund, Ski Austria Nordisch, således viderebringe den triste nyhed på Facebook, og det har efterfølgende sendt chokbølger gennem hele skisports-verdenen i Østrig.

- Det er forfærdeligt og med dyb sorg, at det østrigske skiforbund har modtaget nyheden om, at den unge sportskvinde Johanna Bassani er død. Den nordisk kombinationsløber døde tirsdag 5. maj 2020 helt uventet i sit 19. år, skrev Ski Austria Nordisch fredag på sin Facebook-profil.

Det østrigske skiforbund melder dog intet om årsagen til Johanna Bassanis pludselige omkommen.

Tragedie

Også i de østrigske medier har den 18-åriges død skabt store overskrifter, og dødsfaldet er ikke ligefrem gået ubemærket hen.

- Tragedie: Nordisk kombinationstalent død i en alder af 18 år, skriver en af Østrigs største aviser Kronen Zeitung.

Og en anden østrigsk avis Kleine Zeitung følger trop.

- Chok for det østrigske skiforbund: Nordisk kombinationstalent død i en alder af 18 år, skriver avisen.

Et stort talent

Det er dog langt fra kun i Østrig, at Johanna Bassani har skabt opmærksomhed. Også i Norge har man modtaget nyheden med stor sorg.

- Jeg har hilst på hende. Hun var et ungt og lovende talent. Det her er rigtig trist. Vi er et elitemiljø, siger den tidligere norske kombinationsløber Thomas Kjelbotn til Dagbladet.

Johanna Bassani havde ellers en lang karriere foran sig. I den seneste sæson blev hun samlet nummer 18 i Kontinental Cuppen, der er niveauet lige under World Cuppen.

Hun har dog lavet endnu større bedrifter. Tidligere på året blev hun nummer otte ved de unges Olympiske Lege.

Samtidig vandt det østrigske talent sølv ved selv samme OL med resten af det østrigske stafethold.

