Kæmpe razzia: Taget på fersk gerning

En større skandale er under opsejling i langrendsverdenen.

Således slog østrigsk politi til onsdag under VM i Seefeld, hvor en større razzia på Hotel Bergland resulterede i ni anholdelser. Herunder var mindst to af dem læger og de fem VM-løbere.

Det drejer sig efter de lokale mediers oplysning om østrigerne Dominik Baldauf og Max Hauke samt esterne Andreas Veerpalu og Karel Tammjarv.

Desuden er en endnu unavngiven løber fra Kasakhstan arresteret - her var stjernen Alexey Poltoranin ikke til start på onsdagens 15 km, så meget tyder på, at det var ham.

Den store langrendsstjerne Alexey Poltoranin er angiveligt blandt de anholdte i doping-razziaen ved VM i Seefeld i Østrig. Foto: Martti Kainulainen/AP/Ritzau Scanpix

At der var tale om ganske konkrete mistanker blev bekræftet af, at en af de anholdte løbere blev overrasket i færd med at foretage en blodtransfusion.

- En af de arresterede atleter blev taget på fersk gerning, da han var i gang med at gennemføre en såkaldt bloddoping med en nål i armen, siger Dieter Csefan fra det østrigske kriminalpoliti til norske VG på pressekonferencen i Innsbruck.

Men det var faktisk også, hvad politiet havde satset på. For de har gennem længere tid haft nogle ligeledes arresterede læger i søgelyset.

– Ja. Vi har overvåget udøverne døgnet rundt og vidste, at de havde mødt de mistænkte læger.

– Vi er sikre på at, det er verdensomspændende, organiseret kriminalitet, som står bag, og at det har foregået i mere end fem år

- Vi fik oplysninger om, at lederen for den organiserede kriminalitets-gruppe skulle komme her til Seefeld og møde løberne, siger Dieter Cserfan.

Det var på Hotel Bergland i Seefeld, at politiet slog til. Foto: Lisi Neisner/Reuters/Ritzau Scanpix

Identiteten på lederen af dopingringen, der menes at operere ud fra den tyske by Erfurt, kendes ikke, men den tyske avis Süddeutsche Zeitung skulle have identificeret en af bagmændene som Mark Schmidt, der tidligere var tilknyttet det tyske cykelhold Gerolsteiner, hvor han ifølge den dopingdømte rytter Bernhard Kohl stod bag et større doping-program.

Det er ikke første gang, at en razzia finder sted under en større langrendskonkurrence. Således skete det også under OL i Torino i 2006, hvor seks østrigere fik livstidskarantæner, da italiensk politi fandt ulovlige medikamenter på deres værelser.

Doping er ulovligt i Italien, og det fik tre år senere Østrig til ligeledes at kriminalisere det. Således er strafferammen i Østrig op til ti års fængsel for brud på doping-lovgivningen.

