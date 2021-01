Kæmpe skandale: Stjernen meldt til politiet

Rystet over dansk ydmygelse - Vi lignede Congo

Han vandt både den samlede World Cup og Tour de Ski i 2020 og fører også World Cup'en i 2021, mens det blev til fire VM-medaljer i 2019 og fire OL-medaljer i 2018.

24-årige Alexander Bolshunov er med andre ord en af langrendssportens allerstørste navne lige nu.

Men efter den seneste World Cup-konkurrence - en stafet i Finland - er han blevet politianmeldt.

- To borgere har lavet en anmeldelse om overfald, forklarer kriminalinspektør Martti Hirvonen til Yle.

Superstjernen løb sidste tur for Rusland og kom til mål sammen med finske Joni Mäki, og de to kæmpede på opløbsstrækningen om andenpladsen efter Norge, der for længst var nået i mål.

Tv-billeder viser, hvordan finnen er en anelse foran, og det får Bolshunov til gentagne gange at slå med den ene skistav mod den finske løber.

Det hjælper dog ikke, og Bolshunov må nøjes med tredjepladsen. Tydeligt frustreret vælger han ikke at bremse, da han kommer over målstregen og kører i stedet brutalt direkte ind i finnen, der vælter.

Politiet er nu i gang med at undersøge, om der er forudsætninger for en sag. Mäki skadede hånden i forbindelse med sammenstødet, men røntgenbilleder har vist, at der ikke var noget brækket.

Russerne er irriterede over den finske løbers opførsel, da de mener, at han startede med at lukke Bolshunov inde og også var provokerende undervejs på ruten.

- Finnens opførsel var som en gris. Hvorfor skal jeg straffe Bolsjunov, når jeg forstår ham 100 procent, siger russernes skipræsident Jelena Välbe ifølge Dagbladet.

Også Bolshunovs far bakker op.

- Jeg er på min søns side. Måske ville jeg endda have slået endnu hårdere, siger han.

Der bliver både slået og sparket fra russerens side. Fotos: JUSSI NUKARI/Markku Ulander/Ritzau Scanpix

Og balladen bredte sig til andre løbere.

- Da jeg skulle give Bolshunov et klap på skulderen som tak for konkurrencen, så kom Tsjervotkin op med en knytnæve. Det var stærke følelser, men måske fortjente Mäki det også, siger en anden af de finske løbere Ivo Niskanen.

Og Joni Mäkis opførsel var da også en anelse provokerende.

- Jeg stirrede på ham under løbet, så det provokerede ham nok lidt. Jeg sagde 'farvel' til ham på sidste bakke, men jeg ved ikke, om han forstod det, siger Mäki.

Efterfølgende har det russiske skiforbund trukket sig en anelse i defensiven og undskylder nu opførslen. Det ændrer dog ikke på, at Rusland blev diskvalificeret - og i stedet gik tredjepladsen til russernes andethold.

Næste stafet løbes ved VM i Oberstdorf, der indledes 23. februar.

