Kæmpe VM-drama: Stjerner vækket af politiet

I lørdagens tidlige morgentimer har italiensk politi udført en razzia mod de to russiske skiskytter Alexander Loginov og Evgeniy Garanichev.

Det skriver flere nyhedsbureauer og de norske medier VG og NRK.

Skiskytterne er aktuelt til VM i italienske Antholz. Lørdag blev de vækket af, at politiet forsøgte at bryde døren op til deres værelser.

Det siger Loginov til russisk tv ifølge VG.

- De tog vores våben, som var vi farlige kriminelle. De bad os om at blive siddende i vores underbukser. De var kun interesserede i mine ting, siger Loginov.

Ifølge aviser har Loginov fået beslaglagt et våben og en mobiltelefon af politiet.

28-årige Alexander Loginovs deltagelse ved VM har været genstand for kritik, fordi han tidligere har fået en dopingdom for at have benyttet epo. Kritikken blev yderligere forstærket, efter at han indledte VM med at vinde guld på sprintdistancen.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax mistænkes Loginov for "gentagne overtrædelser af dopingreglerne". Interfax skriver også, at russiske diplomater er på vej til Antholz for "at hjælpe de russiske skiskytter".

Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU) ved ikke, hvad der er op og ned i sagen.

- Jeg har ikke fået informationer om dette, men jeg har fået en masse spørgsmål fra russiske medier. Vi forsøger at få klarhed over, hvad der er sket. Jeg havde håbet, vi kunne slippe for denne type nyheder, siger IBU-direktør Olle Dahlin ifølge svenske TT.

- Vi vil jo gerne fokusere på konkurrencerne. Lige nu afventer vi mere information, for vi vil selvfølgelig vide, hvad der er sket, tilføjer han.

Efter planen skal Alexander Loginov og Evgeniy Garanichev deltage i herrernes VM-stafet lørdag eftermiddag.

