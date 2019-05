Kæmpe VM-frustration: Ville smadre alt på hotelværelset

Til trods for at Calle Halfvarsson er en kæmpe stjerne i skisportsverden, blev VM i Seefeld en enorm skuffelse.

Årets højdepunkt kastede nemlig præcist nul medaljer af sig til den tidligere VM-medaljetager, og det er noget, der fik frustrationerne op i det røde felt hos Halfvarsson.

- Jeg overvejede at stoppe helt. Afslutte karrieren. Under dagene i Seefeld ville jeg smadre hele hotelværelset, siger han til svenske Expressen.

- Jeg følte, at det var tid til at forlade sporten. At jeg skulle lave noget andet.

Stort pres

Da Halfvarsson gik ind til mesterskabet, var presset stort fra hjemlandet, der forventede medaljer fra den 30-årige skisportsløber. Særligt efter at forberedelserne til VM havde forløbet strygende.

- Sæsonen startede godt. Både under SM (de svenske mesterskaber, red.) og lige før VM havde jeg en god fornemmelse, siger han. Men formen glippede altså, da det virkelig galt i Seefeld.

- Der var mange tanker, om det var det værd. Men jeg synes stadigvæk, at det er sjovt at løbe på ski. Det føles stadigvæk, som om at jeg kan udvikle mig.

Dummede sig

Foruden slutrunden gjorde Halfvarsson sig noget uheldigt bemærket udenfor løjpen, da han medvirkede i en musikvideo med den norske satire-gruppe 'Helt Ramm' på norske NRK.no.

Videoen er en sviner til Calle Halfvarssons norske konkurrent Petter Northug, hvor Halfvarsson blandt andet saver en papfigur af Northug i stykker, som der efterfølgende bliver kastet op på.

Calle Halfvarsson fortryder at have medvirket i videoen, der er grovere, end han forventede.

- Jeg var blevet lovet, at jeg kunne få lov til at se den først, men det skete ikke. Jeg sagde under indspilningen, at nogle af tingene ikke var okay.

- Jeg vil gerne undskylde, hvis jeg der er nogen, der ikke synes om det, sagde han efterfølgende.

